Эвакуация: гуманитарные коридоры 20 марта
Планы работы гуманитарных коридоров 20 марта 2022 года:
На сегодняшний день согласовано семь гуманитарных коридоров
ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
- из Мариуполя в Запорожье
Автобусы для мариупольцев будут ждать на площади перед городским спорткомплексом в Бердянске с 09:30. Отправление в Запорожье планируется в 11:00.
В Бердянске продолжают дозаправлять частные автомобили мариупольцев, которые двигаются по маршруту.
Адреса для дозаправки: ул.Кабельщиков, 132а и ул. Мелитопольское шоссе, 87б
Также организована транспортировка в Бердянск и Запорожье для мариупольцев, которые доберутся сегодня до Мангуша.
КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
- из села Бобрик в Бровары
Место собрания – Дом культуры на улице Шевченко, 2. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.
- из села Тарасовка в Бровары
Место сборов – на улице Девятого января, 6. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.
- из Бородянки в Белую Церковь
Место сбора – улица Центральная, 331. Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Малин.
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Из Харькова будут отправлены гуманитарные грузы для города Волчанск и поселок Рогань и Новая Рогань.
В эти населённые пункты планируется доставка гуманитарных грузов (продуктов и медикаментов).
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