Эвакуация: гуманитарные коридоры 20 марта

Планы работы гуманитарных коридоров 20 марта 2022 года:

На сегодняшний день согласовано семь гуманитарных коридоров

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

из Мариуполя в Запорожье

Автобусы для мариупольцев будут ждать на площади перед городским спорткомплексом в Бердянске с 09:30. Отправление в Запорожье планируется в 11:00.

В Бердянске продолжают дозаправлять частные автомобили мариупольцев, которые двигаются по маршруту.

Адреса для дозаправки: ул.Кабельщиков, 132а и ул. Мелитопольское шоссе, 87б

Также организована транспортировка в Бердянск и Запорожье для мариупольцев, которые доберутся сегодня до Мангуша.

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

из села Бобрик в Бровары

Место собрания – Дом культуры на улице Шевченко, 2. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.

из села Тарасовка в Бровары

Место сборов – на улице Девятого января, 6. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.

из Бородянки в Белую Церковь

Место сбора – улица Центральная, 331. Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Малин.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Из Харькова будут отправлены гуманитарные грузы для города Волчанск и поселок Рогань и Новая Рогань.

В эти населённые пункты планируется доставка гуманитарных грузов (продуктов и медикаментов).

Сергей Бережной

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