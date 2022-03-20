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Эвакуация: гуманитарные коридоры 20 марта

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2022, 09:28
Эвакуация: гуманитарные коридоры 20 марта - Фото
Иллюстративное фото

Планы работы гуманитарных коридоров 20 марта 2022 года:

На сегодняшний день согласовано семь гуманитарных коридоров

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

  • из Мариуполя в Запорожье

Автобусы для мариупольцев будут ждать на площади перед городским спорткомплексом в Бердянске с 09:30. Отправление в Запорожье планируется в 11:00.

В Бердянске продолжают дозаправлять частные автомобили мариупольцев, которые двигаются по маршруту.

Адреса для дозаправки: ул.Кабельщиков, 132а и ул. Мелитопольское шоссе, 87б

Также организована транспортировка в Бердянск и Запорожье для мариупольцев, которые доберутся сегодня до Мангуша.

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

  • из села Бобрик в Бровары

Место собрания – Дом культуры на улице Шевченко, 2. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.

  • из села Тарасовка в Бровары

Место сборов – на улице Девятого января, 6. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.

  • из Бородянки в Белую Церковь

Место сбора – улица Центральная, 331. Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Малин.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Из Харькова будут отправлены гуманитарные грузы для города Волчанск и поселок Рогань и Новая Рогань.

В эти населённые пункты планируется доставка гуманитарных грузов (продуктов и медикаментов).

Сергей Бережной
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гуманитарный коридор эвакуация
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