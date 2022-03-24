Эвакуировали более 3000 человек, провели обмен пленных моряков – Верещук

Сегодня, 24 марта, работу по эвакуации населения удалось провести на всех гуманитарных коридорах, которые были согласованы заранее. Об этом сообщила вице-премьер-министр, глава Минреинтеграции Ирина Верещук на ежедневном брифинге по итогам работы гуманитарных коридоров.

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По словам Верещук, сработали все семь гуманитарных коридоров для людей из населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия.

Всего эвакуированы 3343 человека.

Донецкая область

Из Мариуполя на собственном транспорте в Запорожье сегодня добрались 2717 человек.

"К сожалению, оккупанты уже третьи сутки не дают разрешения для въезда в город гуманитарной колонны. Однако мы не оставляем попыток", – сказала вице-премьер.

Она отметила, что все 50 автобусов для эвакуации мариупольцев из Бердянска, грузовики с гуманитарной помощью и бензовоз продолжают ждать возле российского блокпоста перед въездом в город.

Сегодня были освобождены все водители и спасатели ГСЧС, которых вчера оккупанты захватили в Мангуше.

Запорожская область

Из города Пологи удалось забрать 117 человек, в том числе 35 детей-сирот из местного интерната. Уже завтра дети будут направлены на временную реабилитацию в Италию. В Пологи доставили ​​гуманитарная помощь.

Из Мелитополя эвакуацию провести не удалось. Гуманитарная колонна вечером добралась до города и продолжит движение завтра.

Киевская область

Из поселков Большая Дымерка, Богдановка и села Бервица до Броваров эвакуировали 509 человек.

Как сообщила Верещук, сегодня состоялся обмен пленных военных и гражданских моряков. Они уже в безопасности и получают необходимую помощь.

"Мы продолжаем работать над освобождением всех наших граждан, в том числе пограничников и гражданских с острова Змеиный", – сказала вице-премьер.

Верещук добавила, что направила в РФ обращение об освобождении похищенных представителей местного самоуправления.

"Украина настаивает на том, что брать в плен гражданских является нарушением международного гуманитарного права и требует их немедленного освобождения", – подчеркнула Верещук.

Она рассказала, что в последние дни получает информацию от тех, кому удалось спастись из плена, – они сообщают, что оккупанты пытают людей.

"Мы найдем всех российских военных, которые совершают военные преступления и привлечем к строжайшей ответственности в Гаагском суде. Современные технологии позволяют сегодня легко производить такой поиск. Хочу, чтобы все российские военные, слышащие мое обращение, знали, что никому не дадим избежать наказания за совершенные преступления. Никому! Не думайте, что ваши фамилии нам не известны", – сказала Верещук.

Глава Минреинтеграции добавила, что завтра планируется продолжение работы над эвакуацией жителей Мариуполя и Мелитополя, а также переговоры о других гуманитарных коридорах.

Наталия Медведева

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