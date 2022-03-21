Эвакуированы 8057 человек. Верещук о работе гуманитарных коридоров 21 марта – виде

Сегодня, 21 марта, из восьми согласованных гуманитарных коридоров работали семь. Всего эвакуировано 8057 человек. Об этом сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

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Донецкая область

Из Мариуполя в Запорожье сегодня добрались 3 007 мариупольцев. Всем предоставляется необходимая помощь.

В Бердянск добрались 26 автобусов.

Сложности, которые создают оккупационные войска на блокпостах по маршруту в Мариуполь, к сожалению, не позволяют автобусам быстро добраться до мест сбора людей, отметила Верещук.

Эвакуация из городов Бердянск, населенных пунктов Мангушской ОТГ, в частности поселка Мелекино и поселка Никольское будет проводиться завтра утром с 9:00 до 11:00.

Из Запорожья также будут направлены еще 27 автобусов по маршруту.

Решается вопрос доставки завтра дополнительного объема горючего в Бердянск, чтобы продолжить бесплатно заправлять машины мариупольцев.

В Бердянске продолжают работать штабы, где мариупольцам предоставляется вся необходимая помощь: питание, медицинская помощь, места отдыха.

Киевская область

По маршруту из поселка Большая Дымерка в Бровары удалось вывести более 4 370 человек.

По маршруту из Бучи и Ворзеля были эвакуированы 380 человек, а также доставлена гуманитраная помощь в виде продуктов питания, медикаментов и одежды.

Из села Козаровичи в Вышгород эвакуация не состоялась – оккупационные войска обстреляли колонну и не позволили людям выйти.

Луганская область

По гуманитарному коридору из городов Лисичанск, Северодонецк и Горный в город Бахмут были эвакуированы 300 человек. Кроме того, в эти населенные пункты было доставлено более 200 тонн гуманитарной помощи.

Сегодня были освобождены водители и экипаж скорой помощи, которые вчера пытались доставить гуманитарную помощь в город Волчанск Харьковской области.

"Это действительно храбрые люди, мужественно исполняющие свой гражданский долг в условиях войны. Как и все остальные водители автобусов, грузовиков, спасатели из ГСЧС, экипажи машин скорой помощи, полицейские", – отметила министр.

Вадим Ребрина

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