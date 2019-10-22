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Евродепутат - Зеленскому: Следующий Майдан не будет мирным

Евродепутат - Зеленскому: Следующий Майдан не будет мирным - Фото
Виола фон Крамон-Таубадел (фото - Viola von Cramon/Facebook)
22.10.2019, 11:38

Виола фон Крамон-Таубадел раскритиковала "турборежим" Рады

Украине нужен парламент, который работает эффективно и осознанно на основе реальных демократических процедур, именно этого не хватает Раде, работающей в турборежиме, а следующий Майдан не будет мирным. Такое мнение выразила вице-президент комитета Ассоциации Украина–ЕС, депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадел, пишет Интерфакс-Украина.

"То, что мы видим, так это своего рода слепое голосование. Слишком многое на кону, слишком многое можно потерять. И если люди не будут довольны, я имею в виду тех, кто возвращается с войны, тех, у кого есть оружие – следующий Майдан не будет мирным. Это может быть ужасно", - отметила Крамон-Таубадел.

"Мы, как депутаты Европарламента, должны настаивать на чистой процедуре принятия законопроектов, чтобы роль парламента была сильной, чтобы депутаты в полном объеме использовали свои права и выполняли свои обязанности, чтобы была прозрачность процедуры и соответствующее обсуждение. Это то, о чем мы, как депутаты, должны спрашивать", - сказала евродепутат.

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верховная рада майдан турборежим Виола фон Крамон-Таубадел
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