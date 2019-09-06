Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Слуги народа" хотят работать в турборежиме: до 10 законов в день

"Слуги народа" хотят работать в турборежиме: до 10 законов в день - Фото
Давид Арахамия (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
06.09.2019, 08:39

В президентской партии хотят как можно быстрее принять около 500 законопроектов

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия анонсировал, что Рада будет работать "в турборежиме", принимая до 10 законов за один пленарный день. Об этом он рассказал, общаясь с журналистами после закрытой встречи членов фракции.

"Для этого мы будем много работать в комитетах, потому что все законопроекты должны проходить комитеты, достаточно обсуждаться", - рассказал парламентарий.

Читайте также: Слуги народа зарегистрировали законопроект об оружии: что хотят

По его словам, в Слуге народа хотят принять более 500 законопроектов.

"У нас еще есть около 500 законопроектов, которые мы хотим принять как можно быстрее. Для этого решаем, что является наиболее эффективным путем для принятия этих изменений. И их доработке, в том числе", - подытожил он.

Первоочередным Арахамия назвал пакет экономических законопроектов от премьер-министра Алексея Гончарука.

Читайте также: Гончарук назвал пять целей на посту премьера

Напишите нам
верховная рада Слуга народа закон законопроект Давид Арахамия
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 