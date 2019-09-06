"Слуги народа" хотят работать в турборежиме: до 10 законов в день

Давид Арахамия (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия анонсировал, что Рада будет работать "в турборежиме", принимая до 10 законов за один пленарный день. Об этом он рассказал, общаясь с журналистами после закрытой встречи членов фракции.

"Для этого мы будем много работать в комитетах, потому что все законопроекты должны проходить комитеты, достаточно обсуждаться", - рассказал парламентарий.

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По его словам, в Слуге народа хотят принять более 500 законопроектов.

"У нас еще есть около 500 законопроектов, которые мы хотим принять как можно быстрее. Для этого решаем, что является наиболее эффективным путем для принятия этих изменений. И их доработке, в том числе", - подытожил он.

Первоочередным Арахамия назвал пакет экономических законопроектов от премьер-министра Алексея Гончарука.

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