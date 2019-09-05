В Слуге народа заявили о подготовке нового регламента Рады

Руслан Стефанчук (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что фракция Слуга народа намерена разработать совершенно новый регламент Рады, так как действующий, по его словам, это "тромб для любых вопросов". Об этом Стефанчук сказал журналистам, сообщает Укринформ.

По его словам, это задача номер один для Слуги народа. Причем руководство фракции и парламента уже обсудило ее.

Стефанчук считает, что необходимо "разработать совершенно новый регламент, который был бы совокупностью процедур... которые бы предоставили возможность при сохранении прав большинства и оппозиции обеспечивать быстрое и динамичное рассмотрение вопросов".

"Потому что иначе мы превратимся, опять-таки, в правовой джем, где будет процесс ради процесса, где вносится кодекс любой и "умирает" под пятью тысячами поправок. Такого не должно быть", - заявил Стефанчук.

Действующий регламент он назвал "тромбом для любых вопросов".

"Если попадает любая инициатива и есть желание, то вы никогда в жизни быстрее, чем через год-два ее не проведете", - сказал вице-спикер парламента.

Ранее Стефанчук анонсировал новую систему голосования Рада-4.

Читайте также: Реформа регламента Верховной Рады от Голоса: что предлагают