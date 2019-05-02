Евродепутат о "паспортизации" Донбасса: Попытка подкупа украинцев

Фото: depositphotos.com

Решение России о получении гражданства РФ гражданами Украины - жителями временно оккупированного Донбасса, является "скандальным" и попыткой использовать момент, когда Украина и ЕС заняты избирательными кампаниями. Об этом заявил депутат Европарламента от Польши Михал Бони, передает Укринформ.

"Это решение является скандальным. Это своего рода попытка использовать момент, ведь Европа сейчас живет выборами в Европарламент, а Украина - временем после президентских выборов. Никто не имеет времени сосредотачиваться на этом", - отметил Бони.

Реклама

По его словам, это решение является попыткой подкупа украинцев - "купите российские паспорта, станьте русскими".

Читайте также: Паспорта РФ в Донбассе: что говорят жители Луганска и Донецка

Он считает, что за этим могут стоять более глубокие мотивы формального завладения территорией Украины в будущем.

"В определенный момент они могут сказать, что значительная часть жителей восточной части Украины - люди с российскими паспортами, а если они с российскими паспортами, то ненужна дискуссия о том, что это - Украина", - подчеркнул политик.

Бони убежден, что это - "очень опасное явление", на которое нужно реагировать.

Евродепутат надеется, что новый состав Европарламента будет искать общие решения для ЕС и Украины в этой ситуации.

24 апреля 2019 года президент страны-оккупанта России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

Читайте также: Паспорта РФ в оккупированном Донбассе: появились новые детали





