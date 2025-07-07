Европа работает с США над усилением давления на Путина – МИД Германии
Европа работает с Соединенными Штатами над усилением давления на российского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль во время встречи в Праге со своим чешским коллегой Яном Липавским, передает Radio Prague International.
По словам Вадефуля, Европа ведет диалог со Штатами о возможности усиления давления на Путина. Немецкий чиновник подчеркнул, что будущее Украины – в Европейском Союзе и НАТО, а также отметил, что война РФ направлена не только против Украины, но и против мира и безопасности в Европе.
Также главы МИД Германии и Чехии назвали предстоящее принятие 18-го пакета санкций "фундаментальным".
Что касается ограничений передвижения российских дипломатов в Шенгенской зоне, которые Прага давно поддерживает, Вадефуль заявил, что необходимо "тщательно взвесить" такие индивидуальные санкции и подготовиться к возможным контрмерам.
- В начале июля издание The New York Times заявило, что с момента возвращения Трампа в Белый дом США не ввели никаких новых санкций против России из-за ее войны против Украины, а часть ограничений даже была снята – из-за этого Москва получила возможность закупать запрещенные технологии и финансирование.