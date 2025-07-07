Европа работает с США над усилением давления на Путина – МИД Германии

Йоханн Вадефуль (Фото: DUMITRU DORU / EPA)

Европа работает с Соединенными Штатами над усилением давления на российского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль во время встречи в Праге со своим чешским коллегой Яном Липавским, передает Radio Prague International.

По словам Вадефуля, Европа ведет диалог со Штатами о возможности усиления давления на Путина. Немецкий чиновник подчеркнул, что будущее Украины – в Европейском Союзе и НАТО, а также отметил, что война РФ направлена не только против Украины, но и против мира и безопасности в Европе.