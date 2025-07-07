Європа працює зі США над збільшенням тиску на Путіна – МЗС Німеччини
Європа працює зі Сполученими Штатами щодо збільшення тиску на російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час зустрічі в Празі з чеським колегою Яном Ліпавським, передає Radio Prague International.
За словами Вадефуля, Європа веде діалог зі Штатами щодо можливості посилення тиску на Путіна. Німецький чиновник наголосив, що майбутнє України – у Європейському Союзі та НАТО, а також підкреслив, що війна РФ спрямована не лише проти України, але й проти миру та безпеки у Європі.
Також керівники МЗС Німеччини та Чехії назвали майбутнє ухвалення 18-го пакета санкцій "фундаментальним".
Щодо обмеження пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні, за які вже давно виступає Прага, Вадефуль заявив, що необхідно "ретельно зважувати" такі індивідуальні санкції та готуватися до можливих контрзаходів.
- На початку липня видання The New York Times заявило, що з моменту повернення Трампа до Білого дому США не запровадили жодних нових санкцій проти Росії через її війну проти України, а частину обмежень навіть було знято – через це Москва отримала можливість закуповувати заборонені технології та фінансування.