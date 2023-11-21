Европарламент готов открыть офис в Киеве. Euractiv пишет, что об этом просил Зеленский

По просьбе украинских высокопоставленных чиновников Европейский парламент согласился открыть офис в Украине, сообщает Euractiv со ссылкой на документ бюро Европарламента.

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Журналисты пишут, что такое решение направлено на облегчение отношений с украинским парламентом, в частности, на его связь с соответствующими комитетами Европарламента, а также на облегчение административной работы.

В Европейском парламенте есть офис связи для каждого государства-члена, который помогает парламенту в работе с ними, например, во время общения с заинтересованными сторонами, организации мероприятий и поддержании отношений с местными средствами массовой информации.

По информации издания, президент Зеленский попросил президента Европейского парламента Роберту Метсолу открыть представительство в Украине во время ее визита во Львов 4 марта.

Последний на сегодняшний день 11-й пакет санкций Евросоюз принял в июне 2023 года. Его основой был новый механизм борьбы с обходом санкций через третьи страны. С сентября ЕС готовит 12-й санкционный пакет, но до сих пор его не принял.

8 сентября Зеленский сказал, что контрнаступление идет быстрее, чем вводятся новые санкции.

9 ноября Европарламент утвердил резолюцию с требованием ужесточить санкционное давление на Россию.

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