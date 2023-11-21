Європарламент погодився відкрити офіс у Києві. Euractiv пише, що про це просив Зеленський

На прохання українських високопосадовців Європейський парламент погодився відкрити офіс в Україні, повідомляє Euractiv із посиланням на документ бюро Європарламенту.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Журналісти пишуть, що таке рішення спрямоване на полегшення відносин з українським парламентом, зокрема на його зв'язок із відповідними комітетами Європарламенту, а також на полегшення адміністративної роботи.

У Європейському парламенті є офіс зв'язку для кожної держави-члена, який допомагає парламенту в роботі з ними, наприклад, під час спілкування із зацікавленими сторонами, організації заходів і підтримці стосунків із місцевими засобами масової інформації.

За інформацією видання, президент Зеленський попросив президентку Європейського парламенту Роберту Мецолу відкрити представництво в Україні під час її візиту до Львова 4 березня.

Останній на сьогодні 11-й пакет санкцій Євросоюз ухвалив у червні 2023 року. Його основою був новий механізм боротьби з оминанням санкцій через треті країни. З вересня ЄС готує 12-й санкційний пакет, але досі ще його не ухвалив.

8 вересня Зеленський сказав, що контрнаступ йде швидше, ніж вводяться нові санкції.

9 листопада Європарламент затвердив резолюцію з вимогою посилити санкційний тиск на Росію.

Читайте також: Президентка Європарламенту: Україна могла б брати участь у роботі парламенту як спостерігач

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.