Європарламент погодився відкрити офіс у Києві. Euractiv пише, що про це просив Зеленський
На прохання українських високопосадовців Європейський парламент погодився відкрити офіс в Україні, повідомляє Euractiv із посиланням на документ бюро Європарламенту.
Журналісти пишуть, що таке рішення спрямоване на полегшення відносин з українським парламентом, зокрема на його зв'язок із відповідними комітетами Європарламенту, а також на полегшення адміністративної роботи.
У Європейському парламенті є офіс зв'язку для кожної держави-члена, який допомагає парламенту в роботі з ними, наприклад, під час спілкування із зацікавленими сторонами, організації заходів і підтримці стосунків із місцевими засобами масової інформації.
За інформацією видання, президент Зеленський попросив президентку Європейського парламенту Роберту Мецолу відкрити представництво в Україні під час її візиту до Львова 4 березня.
- Останній на сьогодні 11-й пакет санкцій Євросоюз ухвалив у червні 2023 року. Його основою був новий механізм боротьби з оминанням санкцій через треті країни. З вересня ЄС готує 12-й санкційний пакет, але досі ще його не ухвалив.
- 8 вересня Зеленський сказав, що контрнаступ йде швидше, ніж вводяться нові санкції.
- 9 листопада Європарламент затвердив резолюцію з вимогою посилити санкційний тиск на Росію.
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