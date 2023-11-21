RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Європарламент погодився відкрити офіс у Києві. Euractiv пише, що про це просив Зеленський

Этот материал также доступен на русском
21.11.2023, 22:25
Європарламент погодився відкрити офіс у Києві. Euractiv пише, що про це просив Зеленський - Фото
Володимир Зеленський та Роберта Мецола (Фото: Європарламент)

На прохання українських високопосадовців Європейський парламент погодився відкрити офіс в Україні, повідомляє Euractiv із посиланням на документ бюро Європарламенту.

Журналісти пишуть, що таке рішення спрямоване на полегшення відносин з українським парламентом, зокрема на його зв'язок із відповідними комітетами Європарламенту, а також на полегшення адміністративної роботи.

У Європейському парламенті є офіс зв'язку для кожної держави-члена, який допомагає парламенту в роботі з ними, наприклад, під час спілкування із зацікавленими сторонами, організації заходів і підтримці стосунків із місцевими засобами масової інформації.

За інформацією видання, президент Зеленський попросив президентку Європейського парламенту Роберту Мецолу відкрити представництво в Україні під час її візиту до Львова 4 березня. 

Читайте також: Президентка Європарламенту: Україна могла б брати участь у роботі парламенту як спостерігач

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Володимир ЗеленськийЄвропарламентпредставництвоРоберта Мецола
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 