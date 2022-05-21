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Европарламент обсуждает вариант нефтяного эмбарго против России без согласия Венгрии

Цей матеріал також доступний українською
21.05.2022, 17:14
Европарламент обсуждает вариант нефтяного эмбарго против России без согласия Венгрии - Фото
Катарина Барли (Фото - EPA)

Европарламент может рассмотреть вариант нефтяного эмбарго против России без участия Венгрии и вопреки ее протестам. Об этом заявила в интервью Deutschlandfunk вице-президент Европарламента Катарина Барли.

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Барли считает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "водит ЕС за нос" и требует миллиарды евро за одобрение им нефтяного эмбарго против России, надеясь, что в итоге эти деньги окажутся в распоряжении его коррумпированного окружения.

Барли напоминает, что помимо Венгрии от нефтяного эмбарго неизбежно понесут потери также Чехия, Словакия и Болгария, однако эти три государства действуют в соответствии с общими интересами Евросоюза, и "только Венгрия использует ситуацию в своих политических целях, а также чтобы снова получить дополнительные деньги". 

Вице-президент Европарламента назвала поведение Орбана "намеком на то, что это правительство намерено делать дальше", и что оно не ограничится противодействием санкциям против России. 

Сергей Бережной
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