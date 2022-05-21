Европарламент обсуждает вариант нефтяного эмбарго против России без согласия Венгрии

Европарламент может рассмотреть вариант нефтяного эмбарго против России без участия Венгрии и вопреки ее протестам. Об этом заявила в интервью Deutschlandfunk вице-президент Европарламента Катарина Барли.

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Барли считает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "водит ЕС за нос" и требует миллиарды евро за одобрение им нефтяного эмбарго против России, надеясь, что в итоге эти деньги окажутся в распоряжении его коррумпированного окружения.

Барли напоминает, что помимо Венгрии от нефтяного эмбарго неизбежно понесут потери также Чехия, Словакия и Болгария, однако эти три государства действуют в соответствии с общими интересами Евросоюза, и "только Венгрия использует ситуацию в своих политических целях, а также чтобы снова получить дополнительные деньги".

Вице-президент Европарламента назвала поведение Орбана "намеком на то, что это правительство намерено делать дальше", и что оно не ограничится противодействием санкциям против России.

Венгрия с начала мая блокирует введение новых санкций Евросоюза против России, предусматривающих постепенный запрет на импорт нефти.

18 мая еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что в ЕС пока не смогли согласовать эмбарго на импорт нефти из России.

Сергей Бережной

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