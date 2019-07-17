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17.07.2019, 23:25

Европарламент утвердил состав делегации ассоциации с Украиной

Европарламент утвердил состав делегации ассоциации с Украиной - Фото
Здание Европарламента (фото — EU 2018.European Parliament)

Вопросами сотрудничества с Украиной следующие пять лет будут заниматься 16 евродепутатов

В состав делегации нового Европарламента по ассоциации с Украиной, утвержденного в Страсбурге сегодня, 17 июля, вошли 16 депутатов. Об этом сообщает Deutsche Welle.

От Европейской народной партии (ЕНП) в делегацию вошли бывший президент Румынии Траян Бэсеску, Исавель Бенхумеа из Испании, Даниэль Буда из Румынии, Сандра Калниете  из Латвии и бывший премьер Литвы Андрюс Кубилюс. 

От социал-демократов в делегации двое: Клара Добрев из Венгрии и бывший премьер Польши Лешек Миллер.

От либеральной фракции Обновить Европу вопросами Украины будут заниматься Пятрас Ауштрявичюс из Литвы и Михал Шимечка из Словакии.

Зеленые делегировали чеха Микулаша Пэкс из Чехии и Виолу фон Крамон-Таубадель из Германии.

Фракция Европейских консерваторов и реформистов - бывшего министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского и Хельмута Гойкинга из Германии.

От правопопулистской фракции Идентичность и демократия в состав делегации вошел Жан-Поль Гарри из Франции. А от фракции Левых - Анья Хазекамп из Нидерландов. Также в делегации - внефракционный Натан Гилл из Великобритании.

Эти евродепутаты следующие пять лет будут заниматься вопросами сотрудничества с Украиной.

Эта делегация совместно с делегацией Верховной Рады создаст Парламентский комитет ассоциации Украина-ЕС. В его рамках осуществляется межпарламентское сотрудничество между Украиной и Евросоюзом. Этот комитет собирается дважды в год на заседания поочередно то в Брюсселе или Страсбурге, то в Киеве или другом украинском городе.

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3 июля президентом Европейского парламента на сессии в Страсбурге выбрали итальянца Давида-Марию Сассоли

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Теги: европарламент, ассоциация украина-ес
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