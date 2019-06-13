Европейская солидарность назвала 50 кандидатов из своего списка

Первая десятка партии Европейская солидарность (фото - Twitter Петра Порошенко)

Партия Петра Порошенко Европейская солидарность опубликовала имена первых 50 человек в своем списке.

1. Порошенко Петр

2. Парубий Андрей

3. Геращенко Ирина

4. Забродский Михаил

5. Федина София

6. Джемилев Мустафа

7. Зинкевич Яна

8. Чийгоз Ахтем

9. Синютка Олег

10. Климпуш-Цинцадзе Иванна

11. Герасимов Артур

12. Кубив Степан

13. Фриз Ирина

14. Южанина Нина

15. Луценко Ирина

16. Сюмар Виктория

17. Арьев Владимир

18. Павленко Ростислав

19. Величкович Николай

20. Алексеев Сергей

21. Князевич Руслан

22. Саврасов Максим

23. Ионова Мария

24. Бойко Наталья

25. Вьятрович Владимир

26. Никоряк Ирина

27. Чорновол Татьяна

28. Пятигорец Денис

29. Левус Андрей

30. Баласинович Наталья

31. Карпов Андрей

32. Бирюков Юрий

33. Таран Сергей

34. Черненко Александр

35. Андреев Андрей

36. Габибуллаева Динара

37. Петров Алексей

38. Кириленко Вячеслав

39. Розенко Павел

40. Соляр Владимир

41. Артюшенко Игорь

42. Талпа Михаил

43. Погребиский Александр

44. Высоцкий Сергей

45. Бригинец Александр

46. Урсуленко Елена

47. Смолий Андрей

48. Болдырев Олег

49. Лапин Игорь

50. Обертинская Людмила

"Почти половина кандидатов не были в парламенте, более 30% - женщины. Каждый третий кандидат попал в список по результатам праймериз, которые проводились ОО "Солідарна справа громад", - сообщили в партии.

Ранее сегодня лидер партии Рух нових сил, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили представил первую десятку своей политической силы на парламентские выборы.