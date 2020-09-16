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Европейская солидарность поддержала Кличко на выборах мэра Киева

16.09.2020, 13:19
Европейская солидарность поддержала Кличко на выборах мэра Киева - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

В партии заявили, что Кличко реализовал программу пятого президента Петра Порошенко по децентрализации

Партия Европейская солидарность поддержала на выборах мэра Киева действующего городского голову Виталия Кличко. Об этом заявил заместитель мэра Киева Владимир Прокопив на съезде киевской партийной организации.

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В партии считают, что Кличко реализовал программу по децентрализации, инициированную пятым президентом Петром Порошенко.

Денис Юдин
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