Европейская солидарность поддержала Кличко на выборах мэра Киева

В партии заявили, что Кличко реализовал программу пятого президента Петра Порошенко по децентрализации

Партия Европейская солидарность поддержала на выборах мэра Киева действующего городского голову Виталия Кличко. Об этом заявил заместитель мэра Киева Владимир Прокопив на съезде киевской партийной организации.

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В партии считают, что Кличко реализовал программу по децентрализации, инициированную пятым президентом Петром Порошенко.

5 июня Евросолидарность заявила, что готова выдвинуть Кличко кандидатом в мэры Киева.

В тот же день Кличко отказался от предложения Евросолидарности, напомнив, что у него есть своя партия УДАР.

В начале сентября по опросу группы Рейтинг за Кличко были готовы проголосовать 43,6% киевлян, за партию УДАР – 23,6%.

Денис Юдин

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