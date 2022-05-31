Евросовет поддержал предоставление Украине 9 млрд евро помощи
31.05.2022, 04:10
Шарль Мишель (Фото: EPA)
Вечером 30 мая Европейский Совет поддержал выделение Украине макрофинансовой помощи в 9 млрд евро. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
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"Мы знаем, что Украина нуждается в финансовой поддержке, чтобы иметь возможность управлять страной. Это означает, что им нужна макрофинансовая помощь", – заявил Мишель.
Он добавил, что Евросовет подтвердил выделение Украине 9 млрд евро, которые предназначены для запуска всех программ, которые необходимы для восстановления страны.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что из-за войны в Украине не работает 35% экономики. Бизнес потерял более 200 заводов, около 17% бизнесов вообще прекратили свою работу, а 60% предприятий работают на уровне ниже довоенного.
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