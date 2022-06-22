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Евросовет сформулировал ответ по предоставлению статуса кандидата в ЕС Украине – журналист

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2022, 05:29
Евросовет сформулировал ответ по предоставлению статуса кандидата в ЕС Украине – журналист - Фото
Шарль Мишель (Фото: EPA)

Европейский Совет подготовил проект решения по предоставлению статуса кандидата в ЕС Украине, Молдове и Грузии. Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

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По информации журналиста, в последнем проекте Евросовета говорится: "Европейский совет принял решение предоставить статус страны-кандидата Украине и Республике Молдова".

"Также отмечается, что Совет примет решение о дальнейших шагах, как только все условия, изложенные Комиссией, будут полностью выполнены", – написал Йозвяк в Twitter.

Что касается заявки Грузии, то для нее, по словам журналиста, Евросовет подготовил другой ответ: "Европейский совет готов предоставить Грузии статус страны-кандидата после того, как будут рассмотрены приоритеты, указанные в заключении Комиссии по заявке Грузии на членство".

  • 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза. Молдова тоже получила рекомендацию, а Грузии пока отказали.
  • 23-24 июня состоится заседание Евросовета, где могут утвердить решение.

Читайте также: Все страны Евросоюза поддержат предоставление Украине статуса кандидата в ЕС – Bloomberg

Наталия Медведева
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евросовет кандидат в ЕС
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