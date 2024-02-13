Евросоюз будут уважать только тогда, когда он станет серьезной военной силой – Туск
Премьер Польши Дональд Туск на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что Евросоюз будет восприниматься серьезно только тогда, когда он станет "серьезной военной силой". Его цитирует Politico.
"Нас будут уважать во всех столицах мира, если мы поверим, что Европейский Союз может являться силой не только цивилизации, экономики и науки, но и военной силой", - сказал Туск.
По его словам, входящие в состав Веймарского треугольника Польша, Франция и Германия должны дать российскому диктатору Владимиру Путину "четкий сигнал, что поддержка Украины со стороны Европы не прекратится".
"История оказалась очень жестокой и удивительной. Еще несколько лет назад никто не мог подумать, что Польша и Германия будут тесно сотрудничать, в частности в военном плане, защищая Украину от России", - отметил польский премьер.
- Веймарский треугольник был создан в 1991 как формат международного сотрудничества Польши, Германии и Франции.
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