Евросоюз будут уважать только тогда, когда он станет серьезной военной силой – Туск

Польский премьер считает, что ЕС должен быть силой не только цивилизации, экономики и науки, но и военной силой

Дональд Туск (Фото: ОП)

Премьер Польши Дональд Туск на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что Евросоюз будет восприниматься серьезно только тогда, когда он станет "серьезной военной силой". Его цитирует Politico.

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"Нас будут уважать во всех столицах мира, если мы поверим, что Европейский Союз может являться силой не только цивилизации, экономики и науки, но и военной силой", - сказал Туск.

По его словам, входящие в состав Веймарского треугольника Польша, Франция и Германия должны дать российскому диктатору Владимиру Путину "четкий сигнал, что поддержка Украины со стороны Европы не прекратится".

"История оказалась очень жестокой и удивительной. Еще несколько лет назад никто не мог подумать, что Польша и Германия будут тесно сотрудничать, в частности в военном плане, защищая Украину от России", - отметил польский премьер.

Веймарский треугольник был создан в 1991 как формат международного сотрудничества Польши, Германии и Франции.

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