Туск: С Украиной НАТО было бы гораздо сильнее, убеждаем скептиков

По словам польского премьера, скорейшее членство Украины в НАТО является очевидным путем к укреплению безопасности всего свободного мира

Дональд Туск (Фото: Офис президента)

Среди задач польского правительства есть убеждение "всех скептиков" в том, что скорейшее вступление Украины в НАТО в интересах стран-членов и всего Альянса. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время совместной с президентом Владимиром Зеленским встречи со студентами и преподавателями украинских вузов.

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По словам Туска, НАТО было бы "намного сильнее", если бы Украина стала членом Альянса, поскольку ее армия на сегодняшний день является одной из наиболее подготовленных.

Он отметил, что именно поэтому задачей правительства Польши, в частности, является убеждение "всех скептиков", что в интересах каждого члена НАТО и всего Альянса скорейшее членство Украины.

"Это очевидный путь к укреплению безопасности всего свободного мира", – подытожил политик.

22 января Туск прибыл с визитом в Киев и встретился с президентом Украины, по итогам переговоров Польша объявила о новом оборонном пакете.

Туск сообщил, что он и президент Владимир Зеленский нашли общий язык относительно ситуации на польско-украинской границе.

Польский премьер заявил, что для него важно урегулировать все конфликты с Украиной и в дальнейшем быть "самым надежным союзником Украины в смертельной борьбе со злом".

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