Візит польського прем'єр-міністра Дональда Туска до України є важливим, проте не призведе до якнайшвидших зрушень. Наразі у відносинах між Польщею та Україною стало "набагато менше" емоцій та "набагато більше" добре підготовлених та проговорених кроків. Про це заявив міністр закордонних справ України 2014-2019 років Павло Клімкін у коментарі LIGA.net.

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"Сам візит, звісно, ні [не зможе перезавантажити польсько-українські відносини]. Туск феноменально досвідчений політик і безпосередньо з точки зору Польщі, і з точки зору Брюсселя. Він знає всі механізми: від фінансування – до всього, що стосується європейської політики. Він дуже класно відчуває різні нюанси європейської політики", – сказав експосадовець.

За словами Клімкіна, багато хто в України очікує якнайшвидше "стрибків, шалених позитивів", проте цього не відбудеться.

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Він нагадав про переговори Польщі з Європейською комісією про спеціальні механізми моніторингу для українського експорту.

Експосадовець пояснив, що експорт здійснюватиметься і надалі, але в разі наявності даних про зміну цінових параметрів можуть застосовуватися процедури щодо його обмеження: "Як, за яких умов – це все питання обговорення".

Проте, зазначив Клімкін, Туск робить те, що може в сьогоднішніх умовах, оскільки має коаліцію, яка складається з 11 партій.

"11 партій взагалі звести в одну коаліцію – це така штука, як на мене, майже неможлива, Туску вдалося. Тепер йому потрібно – перше, забезпечити її стабільність", – пояснив він.

Експосадовець зауважив, що польський прем'єр почав "з місця в кар'єр", зокрема навколо суспільних медіа, в яких панувала партія Право і справедливість – його опоненти.

На думку Клімкіна, Туск "достатньо грамотно" розмовляє з Європейським союзом, намагаючися балансувати інтереси польських фермерів й перевізників та ключові напрями підтримки України.

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"Тому сам по собі візит, звісно, важливий. І це символіка: Туск як досвідчений політик приїхав у День Злуки. Він прекрасно розуміє, що це таке, що це значить для нас, чому для нас цей день – не просто про те, щоб взятися за руки, але він є емоційний. Це фактично народження сучасної України, як ми її знаємо. Тому Туск робить це абсолютно свідомо", – зауважив він.

За словами експосадовця, візит – це "хороша історія", проте на швидкий прогрес не варто очікувати.

Щодо перезавантаження стосунків між Україною та Польщею Клімкін відзначив, що наразі стало "набагато менше" емоцій, натомість стало "набагато більше" добре підготовлених та проговорених кроків між країнами.

Повністю коментар можна подивитися у відео на початку новини або на Youtube.

22 січня Туск прибув з візитом до Києва та зустрівся з президентом України, за підсумками переговорів Польща оголосила про новий оборонний пакет.

Туск повідомив, що він та президент Володимир Зеленський порозумілися щодо ситуації на польсько-українському кордоні.

Польський прем'єр заявив, що для нього важливо врегулювати всі конфлікти з Україною та надалі бути "найнадійнішим союзником України у смертельній боротьбі зі злом".

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