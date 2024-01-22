Туск про війну РФ в Україні: Для "нейтральних" країн є найтемніше місце у політичному пеклі

Дональд Туск (Фото: ЕРА, PAWEL SUPERNAK)

Прем'єр Польщі Дональд Туск на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським заявив, що лідери країн, які намагаються "грати у нейтралітет" під час російсько-української війни, заслуговують на "найтемніше місце у політичному пеклі".

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"Сьогодні будь-хто у вільному світі, хто удає нейтрального, зберігає однакову дистанцію або представляє її щодо України та Росії, заслуговує на найтемніше місце в політичному пеклі", – сказав він.

Глава польського уряду додав, що Україна сьогодні бореться за безпеку всього вільного світу, і це "не пусті слова і не слоган".

Туск зазначив, що російсько-українська війна – це "найбільш трагічний фрагмент конфронтації добра зі злом".

"Я не соромлюся тут вживати таких слів. Саме тут, в Україні, проходить світовий фронт, боротьба зла з добром. Всі, хто має очі, вуха, серце – не має права вдавати, що не помічає, як в Україні добре борються зі злом", – сказав польський прем'єр.

Прибувши до Києва 22 січня, Туск заявив, що для нього важливо врегулювати всі конфлікти з Україною та надалі бути "найнадійнішим союзником України у смертельній боротьбі зі злом".

Під час зустрічі з українським колегою Денисом Шмигалем він вшанував пам'ять полеглих у боротьбі проти російської агресії українських військових.

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