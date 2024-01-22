Туск о войне в Украине: Для "нейтральных" стран есть самое темное место в политическом аду
Премьер Польши Дональд Туск на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским заявил, что лидеры стран, пытающихся "играть в нейтралитет" во время российско-украинской войны, заслуживают "самого темного места в политическом аду".
"Сегодня любой в свободном мире, кто притворяется нейтральным, сохраняет одинаковую дистанцию или представляет ее в отношении Украины и России, заслуживает самого темного места в политическом аду", – сказал он.
Глава польского правительства добавил, что Украина сегодня борется за безопасность всего свободного мира, и это "не пустые слова и не слоган".
Туск отметил, что российско-украинская война – это "самый трагический фрагмент конфронтации добра со злом".
"Я не стыжусь здесь употреблять такие слова. Именно здесь, в Украине, проходит мировой фронт, борьба зла с добром. Все, кто имеет глаза, уши, сердце – не имеет права делать вид, что не замечает, как в Украине хорошо борются со злом", – сказал польский премьер.
- Прибыв в Киев 22 января, Туск заявил, что для него важно урегулировать все конфликты с Украиной и в дальнейшем быть "самым надежным союзником Украины в смертельной борьбе со злом".
- Во время встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем он почтил память павших в борьбе против российской агрессии украинских военных.
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