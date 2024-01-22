Туск о войне в Украине: Для "нейтральных" стран есть самое темное место в политическом аду

Дональд Туск (Фото: ЕРА, PAWEL SUPERNAK)

Премьер Польши Дональд Туск на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским заявил, что лидеры стран, пытающихся "играть в нейтралитет" во время российско-украинской войны, заслуживают "самого темного места в политическом аду".

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"Сегодня любой в свободном мире, кто притворяется нейтральным, сохраняет одинаковую дистанцию или представляет ее в отношении Украины и России, заслуживает самого темного места в политическом аду", – сказал он.

Глава польского правительства добавил, что Украина сегодня борется за безопасность всего свободного мира, и это "не пустые слова и не слоган".

Туск отметил, что российско-украинская война – это "самый трагический фрагмент конфронтации добра со злом".

"Я не стыжусь здесь употреблять такие слова. Именно здесь, в Украине, проходит мировой фронт, борьба зла с добром. Все, кто имеет глаза, уши, сердце – не имеет права делать вид, что не замечает, как в Украине хорошо борются со злом", – сказал польский премьер.

Прибыв в Киев 22 января, Туск заявил, что для него важно урегулировать все конфликты с Украиной и в дальнейшем быть "самым надежным союзником Украины в смертельной борьбе со злом".

Во время встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем он почтил память павших в борьбе против российской агрессии украинских военных.

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