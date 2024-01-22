Визит польского премьер-министра Дональда Туска в Украину важен, однако не приведет к очень быстрым изменениям. Сейчас в отношениях между Польшей и Украиной стало "намного меньше" эмоций и "намного больше" хорошо подготовленных и проговоренных шагов. Об этом заявил министр иностранных дел Украины 2014-2019 годов Павел Климкин в комментарии LIGA.net.

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"Сам визит, конечно, нет [не сможет перезагрузить польско-украинские отношения]. Туск феноменально опытный политик и непосредственно с точки зрения Польши, и с точки зрения Брюсселя. Он знает все механизмы: от финансирования – до всего, что касается европейской политики". Он очень классно чувствует разные нюансы европейской политики", – сказал экс-чиновник.

По словам Климкина, многие в Украине ожидают как можно быстрее "прыжков, безумных позитивов", однако этого не произойдет.

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Он напомнил о переговорах Польши с Европейской комиссией о специальных механизмах мониторинга для украинского экспорта.

Экс-чиновник объяснил, что экспорт будет осуществляться и дальше, но в случае наличия данных об изменении ценовых параметров могут применяться процедуры его ограничения: "Как, при каких условиях – это все вопросы обсуждения".

Однако, отметил Климкин, Туск делает то, что может в сегодняшних условиях, поскольку имеет коалицию, состоящую из 11 партий.

"11 партий вообще свести в одну коалицию – это такая штука, по-моему, почти невозможная, Туску удалось. Теперь ему нужно – первое, обеспечить ее стабильность", – объяснил он.

Экс-чиновник отметил, что польский премьер начал "с места в карьер", в том числе вокруг общественных медиа, в которых царила партия Право и справедливость – его оппоненты.

По мнению Климкина, Туск "достаточно грамотно" разговаривает с Европейским союзом, пытаясь балансировать интересы польских фермеров и перевозчиков и ключевые направления поддержки Украины.

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"Поэтому сам по себе визит, конечно, важен. И это символика: Туск как опытный политик приехал в День Соборности. Он прекрасно понимает, что это такое, что это значит для нас, почему для нас этот день – не просто о том, чтобы взяться за руки, но он эмоционален. Это фактически рождение современной Украины, как мы ее знаем. Поэтому Туск делает это абсолютно сознательно", – отметил он.

По словам экс-чиновника, визит – это "хорошая история", однако быстрого прогресса не стоит ожидать.

Насчет перезагрузки отношений между Украиной и Польшей Климкин отметил, что в настоящее время стало "намного меньше" эмоций, зато стало "намного больше" хорошо подготовленных и проговоренных шагов между странами.

Полностью комментарий можно посмотреть в видео в начале новости или на Youtube.

22 января Туск прибыл с визитом в Киев и встретился с президентом Украины, по итогам переговоров Польша объявила о новом оборонном пакете.

Туск сообщил, что он и президент Владимир Зеленский договорились о ситуации на польско-украинской границе.

Польский премьер заявил, что для него важно урегулировать все конфликты с Украиной и в дальнейшем быть "самым надежным союзником Украины в смертельной борьбе со злом".

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