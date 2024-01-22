Туск про зерно та кордон: Шукаємо практичні рішення в розмовах без міжнародних інституцій
Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що він та президент Володимир Зеленський порозумілися щодо ситуації на польсько-українському кордоні. Він наголосив, що питання, які пов'язані з ввезенням українського зерна та блокуванням кордону, – знайдуть рішення у двосторонніх відносинах між країнами. Про це він повідомив під час пресконференції із президентом.
Під час свого виступу Туск наголосив, що для нього дуже важливо, що Зеленський підтвердив "якнайкращу волю щодо спільного розв'язання проблем", які пов'язані із ввезенням зерна, а також блокадою кордону.
"Ці дві справи, безперечно, знайдуть рішення в наших двосторонніх відносинах. Ми будемо шукати насамперед практичні рішення в розмовах між нами, і, можливо, для цього не будуть потрібні міжнародні інституції", – наголосив він та додав, що "між друзями у двосторонньому порядку можна знайти відповідь".
Польські перевізники з листопада блокують три вантажні пункти пропуску, зокрема найбільший у Дорогуську. Їхня головна вимога – зменшити присутність українських компаній на польському ринку.
Наприкінці листопада 2023 року польська влада заявила, що співвідношення між польськими та українськими підприємцями в автомобільних перевезеннях погіршилося з 38% на 62% у 2021 році й до 8% на 92% до кінця жовтня 2023 року.
11 січня 2024 року польські перевізники анонсували поновлення блокади в Медиці на кордоні з Україною. Вони розблокували пункт пропуску "Медика – Шегині" після підписання договору з урядом щодо виконання їхніх вимог.
16 січня польські перевізники досягли згоди з урядом і призупинили свій протест у середу, 17 січня, об 11:00 за Грінвічем до 1 березня.
- Прибувши до Києва 22 січня, Туск заявив, що для нього важливо врегулювати всі конфлікти з Україною та надалі бути "найнадійнішим союзником України у смертельній боротьбі зі злом".
- Під час зустрічі з українським колегою Шмигалем він вшанував пам'ять полеглих у боротьбі проти російської агресії українських військових.
- Також Туск заявив, що лідери країн, які намагаються "грати в нейтралітет" під час російсько-української війни, заслуговують на "найтемніше місце в політичному пеклі".
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