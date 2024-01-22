Туск о зерне и границе: Ищем реальные решения в разговорах без международных институтов

Премьер Польши подчеркнул, что для него важно, что Зеленский подтвердил "наилучшую волю совместного решения проблем", связанных с зерном и границей

Дональд Туск и Владимир Зеленский (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что он и президент Владимир Зеленский договорились о ситуации на польско-украинской границе. Он отметил, что вопросы, связанные с ввозом украинского зерна и блокированием границы – найдут решение в двусторонних отношениях между странами. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции с президентом.

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Во время своего выступления, Туск отметил, что для него очень важно, что Зеленский подтвердил "наилучшую волю относительно совместного решения проблем", связанных с ввозом зерна, а также блокадой границы.

"Эти два дела бесспорно найдут решение в наших двусторонних отношениях. Мы будем искать прежде всего практические решения в разговорах между нами и, возможно, для этого не потребуются международные институты", – подчеркнул он и добавил, что "между друзьями в двустороннем порядке можно найти ответ".

Дональд Туск и Владимир Зеленский (Фото: EPA/ SERGEY DOLZHENKO)

Польские перевозчики с ноября блокируют три грузовых пункта пропуска, в том числе самый большой в Дорогуске. Их главное требование – уменьшить присутствие украинских компаний на польском рынке.

В конце ноября 2023 года польские власти заявили, что соотношение между польскими и украинскими предпринимателями в автомобильных перевозках ухудшилось с 38% на 62% в 2021 году и до 8% – на 92% до конца октября 2023 года.

11 января 2024 года польские перевозчики анонсировали возобновление блокады в Медице на границе с Украиной. Они разблокировали пункт пропуска "Медика-Шегини" после подписания договора с правительством о выполнении их требований.

16 января польские перевозчики достигли согласия с правительством и приостановили свой протест в среду, 17 января, в 11:00 по Гринвичу до 1 марта.

Прибыв в Киев 22 января, Туск заявил, что для него важно урегулировать все конфликты с Украиной и в дальнейшем быть "самым надежным союзником Украины в смертельной борьбе со злом".

Во время встречи с украинским коллегой Шмыгалем он почтил память павших в борьбе против российской агрессии украинских военных.

Также Туск заявил, что лидеры стран, пытающихся "играть в нейтралитет" во время российско-украинской войны, заслуживают "самого темного места в политическом аду".

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