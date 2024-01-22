Туск: З Україною НАТО було б набагато сильнішим, переконуємо скептиків

За словами польського прем'єра, якнайшвидше членство України в НАТО є очевидним шляхом до зміцнення безпеки всього вільного світу

Дональд Туск (Фото: Офіс президента)

Серед завдань польського уряду є переконання "всіх скептиків" у тому, що якнайшвидший вступ України до НАТО в інтересах країн-членів та всього Альянсу. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час спільної з президентом Володимиром Зеленським зустрічі зі студентами та викладачами українських вишів.

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За словами Туска, НАТО було б "набагато сильнішим", якби Україна стала членом Альянсу, оскільки її армія на сьогодні є однією з найбільш підготовленим.

Він зазначив, що саме тому завданням уряду Польщі, зокрема, є переконання "всіх скептиків", що в інтересах кожного члена НАТО та всього Альянсу є якнайшвидше членство України.

"Це очевидний шлях до зміцнення безпеки всього вільного світу", – підсумував політик.

22 січня Туск прибув з візитом до Києва та зустрівся з президентом України, за підсумками переговорів Польща оголосила про новий оборонний пакет.

Туск повідомив, що він та президент Володимир Зеленський порозумілися щодо ситуації на польсько-українському кордоні.

Польський прем'єр заявив, що для нього важливо врегулювати всі конфлікти з Україною та надалі бути "найнадійнішим союзником України у смертельній боротьбі зі злом".

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