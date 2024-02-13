Євросоюз поважатимуть тільки тоді, коли він стане серйозною військовою силою – Туск

Польський прем'єр вважає, що ЄС має бути силою не тільки цивілізації, економіки та науки, а й військовою силою

Дональд Туск (Фото: ОП)

Прем'єр Польщі Дональд Туск на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом заявив, що Євросоюз сприйматимуть серйозно лише тоді, коли він стане "серйозною військовою силою". Його цитує Politico.

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"Нас будуть поважати в усіх столицях світу, якщо ми повіримо, що Європейський союз може бути силою не тільки цивілізації, економіки та науки, а й військовою силою", – сказав Туск.

За його словами, Польща, Франція та Німеччина, які входять до складу Веймарського трикутника, повинні дати російському диктатору Володимиру Путіну "чіткий сигнал, що підтримка України з боку Європи не припиниться".

"Історія виявилася надзвичайно жорстокою і дивовижною. Ще кілька років тому ніхто не міг подумати, що Польща і Німеччина будуть тісно співпрацювати, зокрема у військовому плані, захищаючи Україну від Росії", – зазначив польський прем'єр.

Веймарський трикутник був створений в 1991 році як формат міжнародної співпраці Польщі, Німеччини і Франції.

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