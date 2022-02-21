Признание Россий "республиками" оккупированных территорий Донбасса – вопиющее нарушение международного права. Об этом заявили в Twitter высокий представитель Евросоюза по вопросам безопасности и иностранных дел Жозеп Боррель, Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен.

"Признание двух сепаратистских территорий на Украине является вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений. ЕС и его партнеры дадут единый, твердый и решительный ответ в знак солидарности с Украиной", – говорится в сообщениях.

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Наталия Медведева

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