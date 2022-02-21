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Евросоюз даст совместный ответ России на незаконное решение Кремля по Донбассу – лидеры ЕС

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2022, 21:59
Евросоюз даст совместный ответ России на незаконное решение Кремля по Донбассу – лидеры ЕС - Фото
Фото: depositphotos.com

Признание Россий "республиками" оккупированных территорий Донбасса – вопиющее нарушение международного права. Об этом заявили в Twitter высокий представитель Евросоюза по вопросам безопасности и иностранных дел Жозеп Боррель, Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен.

"Признание двух сепаратистских территорий на Украине является вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений. ЕС и его партнеры дадут единый, твердый и решительный ответ в знак солидарности с Украиной", – говорится в сообщениях.

Евросоюз даст совместный ответ России на незаконное решение Кремля по Донбассу – лидеры ЕС

Евросоюз даст совместный ответ России на незаконное решение Кремля по Донбассу – лидеры ЕС

Евросоюз даст совместный ответ России на незаконное решение Кремля по Донбассу – лидеры ЕС

Новость дополняется

Наталия Медведева
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