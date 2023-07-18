Евросоюз готовит два пакета санкций против Беларуси, один – "военный". СМИ узнали детали

Журналисты Politico со ссылкой на троих неназванных дипломатов Евросоюза пишут, что страны-члены блока согласились на пакет санкций в отношении военной сферы страны-союзницы России Беларуси и должны объявить его на следующей неделе.

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Отмечается, что санкционный пакет будет касаться боевых и авиакомпонентов.

Конкретные пункты будут отражать санкции против России – попытку прекратить военные поставки, незаконно переправляемые через Беларусь в Россию.

Издание отмечает, что "новые санкции в отношении Беларуси рассматриваются как ступень к более широкому и глобальному соглашению по наказанию страны".

По данным DW, Евросоюз параллельно планирует ввести новый пакет санкций против Беларуси в связи с нарушениями прав человека к третьей годовщине президентских выборов в стране (до 9 августа. – Ред.).

Дипломаты ожидают, что Еврокомиссия направит представителям ЕС текст санкций 19 июля. После этого пакет будет передан заместителям послов ЕС, которые, как ожидается, одобрят соглашение на встрече на следующей неделе.

СПРАВКА. Против Беларуси уже введено шесть пакетов санкций со стороны ЕС. Последний вступил в силу год назад. Дискуссия о новых ограничительных мерах по Минску в связи с его вовлечением в войну России против Украины продолжается в Евросоюзе уже несколько месяцев.

28 июня 2023 года Евросоюз принял 11 пакет санкций против России.

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