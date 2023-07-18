Евросоюз готовит два пакета санкций против Беларуси, один – "военный". СМИ узнали детали
Журналисты Politico со ссылкой на троих неназванных дипломатов Евросоюза пишут, что страны-члены блока согласились на пакет санкций в отношении военной сферы страны-союзницы России Беларуси и должны объявить его на следующей неделе.
Отмечается, что санкционный пакет будет касаться боевых и авиакомпонентов.
Конкретные пункты будут отражать санкции против России – попытку прекратить военные поставки, незаконно переправляемые через Беларусь в Россию.
Издание отмечает, что "новые санкции в отношении Беларуси рассматриваются как ступень к более широкому и глобальному соглашению по наказанию страны".
По данным DW, Евросоюз параллельно планирует ввести новый пакет санкций против Беларуси в связи с нарушениями прав человека к третьей годовщине президентских выборов в стране (до 9 августа. – Ред.).
Дипломаты ожидают, что Еврокомиссия направит представителям ЕС текст санкций 19 июля. После этого пакет будет передан заместителям послов ЕС, которые, как ожидается, одобрят соглашение на встрече на следующей неделе.
- 28 июня 2023 года Евросоюз принял 11 пакет санкций против России.
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