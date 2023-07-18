Євросоюз готує два пакети санкцій проти Білорусі, один – "військовий". ЗМІ дізналися деталі

Журналісти Politico з посиланням на трьох неназваних дипломатів Євросоюзу пишуть, що країни-члени блоку погодилися на пакет санкцій щодо військової сфери країни-союзниці Росії Білорусі та мають оголосити його наступного тижня.

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Зазначається, що санкційний пакет стосуватиметься бойових та авіакомпонентів.

Конкретні пункти відображатимуть санкції проти Росії – спробу припинити військові постачання, які незаконно переправляють через Білорусь до Росії.

Видання наголошує, що "нові санкції щодо Білорусі розглядаються як сходинка до ширшої та глобальнішої угоди з покарання країни".

За даними DW, Євросоюз паралельно планує запровадити новий пакет санкцій проти Білорусі у зв'язку з порушеннями прав людини до третьої річниці президентських виборів у країні (до 9 серпня. – Ред.).

Дипломати очікують, що Єврокомісія надішле представникам ЄС текст санкцій 19 липня. Після цього пакет буде передано заступникам послів ЄС, які, як очікується, схвалять угоду на зустрічі наступного тижня.

ДОВІДКА. Проти Білорусі вже запроваджено шість пакетів санкцій з боку ЄС. Останній набув чинності рік тому. Дискусія про нові обмежувальні заходи щодо Мінська у зв'язку з його залученням у війну Росії проти України триває в Євросоюзі вже кілька місяців.

28 червня 2023 року Євросоюз ухвалив 11 пакет санкцій проти Росії.

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