Євросоюз готує два пакети санкцій проти Білорусі, один – "військовий". ЗМІ дізналися деталі
Журналісти Politico з посиланням на трьох неназваних дипломатів Євросоюзу пишуть, що країни-члени блоку погодилися на пакет санкцій щодо військової сфери країни-союзниці Росії Білорусі та мають оголосити його наступного тижня.
Зазначається, що санкційний пакет стосуватиметься бойових та авіакомпонентів.
Конкретні пункти відображатимуть санкції проти Росії – спробу припинити військові постачання, які незаконно переправляють через Білорусь до Росії.
Видання наголошує, що "нові санкції щодо Білорусі розглядаються як сходинка до ширшої та глобальнішої угоди з покарання країни".
За даними DW, Євросоюз паралельно планує запровадити новий пакет санкцій проти Білорусі у зв'язку з порушеннями прав людини до третьої річниці президентських виборів у країні (до 9 серпня. – Ред.).
Дипломати очікують, що Єврокомісія надішле представникам ЄС текст санкцій 19 липня. Після цього пакет буде передано заступникам послів ЄС, які, як очікується, схвалять угоду на зустрічі наступного тижня.
- 28 червня 2023 року Євросоюз ухвалив 11 пакет санкцій проти Росії.
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