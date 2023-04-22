Евросоюз может запретить транзит через Россию ряда товаров – Bloomberg

В новый, 11-й, пакет санкций Евросоюза войдет запрет транзита через территорию России ряда товаров, который Москва использовала для обхода санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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Запрет на транзит, если его утвердят, будет распространяться на многочисленные технологии и другие товары, в том числе и на несколько типов транспортных средств.

Москве удалось обойти ограничения на несколько подсанкционных технологий. Торговые данные, ранее опубликованные Bloomberg, свидетельствуют о том, что передовые чипы и интегральные схемы, произведенные в ЕС и других союзных странах, поставляются в Россию через третьи страны, включая Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.

Согласно данным других СМИ, на которые ссылается издание, в некоторых странах ЕС, граничащих с Россией, в частности Финляндии и Эстонии, наблюдается всплеск торговли со странами Центральной Азии, и что эти товары часто проходят транзитом через Россию. В сообщениях говорится, что часть товаров остается в России или реэкспортируется туда из третьих стран.

Польша, Эстония и Литва настаивают на том, чтобы ЕС ввел запрет на транзит через Россию товаров и технологий, которые могут быть использованы российской военной, авиационной и космической промышленностью, а также товаров, которые могут способствовать укреплению промышленного потенциала Москвы, сообщает издание.

По словам источников, новый пакет санкций может также касаться танкеров и судов, которые не включают навигационные системы, позволяющие отслеживать их перемещения.

Основное задание пакета заключается в том, чтобы закрыть лазейки для обхода существующих ограничений, в том числе, компаниями из третьих стран.

Пакет вряд ли будет нацелен на Росатом, пишет издание. По сведениям его источников, слишком многие государства-члены ЕС по-прежнему выступают против введения санкций против российского ядерного сектора.

Предложения нуждаются в поддержке всех государств-членов и могут быть изменены до того, как будут официально представлены дипломатическим представителям или во время обсуждений для согласования пакета, отмечает издание.

19 апреля The New York Times написала, что Россия обходит западные санкции, закупая через другие страны чипы и прочие электронные компоненты, необходимые для производства оружия.

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Вадим Ребрина

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