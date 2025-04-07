Евросоюз может 9 апреля ответить на пошлины США касательно стали и алюминия – Politico

ЕС может частично ответить на пошлины США 9 апреля, а Еврокомиссия собирает окончательные отзывы от столиц стран – членов блока, пишут журналисты

Европейская комиссия (Фото: depositphotos.com)

США могут получить ответ Евросоюза относительно пошлин на сталь и алюминий 9 апреля. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на двух неназванных дипломатов ЕС.

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Издание пишет, что ЕС, возможно, ответит на предыдущий раунд пошлин президента США Дональда Трампа на сталь и алюминий в среду – 9 апреля. Европейская комиссия собирает окончательные отзывы от столиц стран – членов блока, и на очереди еще больше обсуждений, но в основном ожидается, что ЕС проголосует за "удар в ответ" на этой неделе.

После этого останутся автомобильные и общие пошлины в 20% против ЕС, которые были объявлены Трампом 2 апреля.

По словам двух неназванных дипломатов ЕС, преимущественное настроение в европейских столицах заключается в том, что нужно что-то сделать, чтобы привлечь внимание Трампа. Хотя блок и "ненавидит" тарифы и хочет избежать эскалации.

"Это может быть классический случай борьбы с хулиганом на школьном дворе – вы должны ударить его в нос", – сказал один из дипломатов.

Второй дипломат сказал, что "все считали, что мы не обязательно должны реагировать немедленно, но что мы должны реагировать с позиции силы".

По информации собеседников среди дипломатов, в качестве ответа выдвигается идея удара по сектору услуг США с помощью мер, которые могут включать нетарифные действия, такие как регуляторные штрафы против крупных технологических компаний.

Такой подход поддерживала Франция. Это имело бы преимущество, поскольку ударило бы по самой прибыльной части экономики США, которая имеет существенный профицит с ЕС, избегая при этом товаров, где у Вашингтона больше площади для пошлин, пишет Politico.

С другой стороны, на выходных министры экономики Испании и Италии просили осторожно реагировать на пошлины США или вообще этого не делать. Один из дипломатов сказал, что Испания выглядит более гибкой, а премьер-министр Италии Джорджа Мелони теперь все больше склоняется к Трампу.