Євросоюз може 9 квітня відповісти на мита США щодо сталі та алюмінію – Politico

Європейська комісія (Фото: depositphotos.com)

США можуть отримати відповідь Євросоюзу щодо мит на сталь та алюміній 9 квітня. Про це повідомляє Politico, посилаючись на двох неназваних дипломатів ЄС.

Видання пише, що ЄС, можливо, відповість на попередній раунд мит президента США Дональда Трампа на сталь та алюміній у середу – 9 квітня. Європейська комісія збирає остаточні відгуки від столиць країн – членів блоку, і на черзі ще більше обговорень, але здебільшого очікується, що ЄС проголосує за "удар у відповідь" цього тижня.

Після цього залишаться автомобільні та загальні мита у 20% проти ЄС, які було оголошено Трампом 2 квітня.

За словами двох неназваних дипломатів ЄС, переважний настрій у європейських столицях полягає в тому, що потрібно щось зробити, аби привернути увагу Трампа. Хоча блок і "ненавидить" тарифи та хоче уникнути ескалації.

"Це може бути класичний випадок боротьби з хуліганом на шкільному подвір’ї – ви маєте вдарити його в ніс", – сказав один з дипломатів.

Другий дипломат сказав, що "всі вважали, що ми не обов’язково повинні реагувати негайно, але що ми повинні реагувати з позиції сили".

За інформацією співрозмовників серед дипломатів, як відповідь висувається ідея удару по сектору послуг США за допомогою заходів, які можуть включати нетарифні дії, такі як регуляторні штрафи проти великих технологічних компаній.

Такий підхід підтримувала Франція. Це мало б перевагу, оскільки вдарило б по найприбутковішій частині економіки США, яка має суттєвий профіцит з ЄС, уникаючи водночас товарів, де Вашингтон має більше площі для мит, пише Politico.

З іншого боку, на вихідних міністри економіки Іспанії та Італії просили обережно реагувати на мита США або взагалі цього не робити. Один із дипломатів сказав, що Іспанія виглядає більш гнучкою, а прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні тепер все більше схиляється до Трампа.