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Евросоюз осудил российские "референдумы": Это очередное нарушение суверенитета Украины

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2022, 09:58
Евросоюз осудил российские
Жозеп Боррель (скриншот с видео)

Европейский Союз осуждает проведение Россией на временно оккупированных украинских территориях незаконных "референдумов" и их фальсификацию. Об этом в Twitter сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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"Это очередное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне системных нарушений прав человека", – написал он.

Также Боррель добавил, что ЕС высоко оценивает мужество украинцев, продолжающих противостоять российскому вторжению.

  • На временно оккупированных украинских территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей российские захватчики объявили "результаты референдумов" за "вхождение в состав РФ", которые никто в цивилизованном мире не намерен признавать.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что фиктивные референдумы, которые проводит Россия на оккупированных ею украинских территориях, не имеют легитимности и являются грубым нарушением международного права.
Вадим Ребрина
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ЕС псевдореферендум Жозеп Боррель
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