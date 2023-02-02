Евросоюз подготовит в два раза больше украинских солдат, чем планировал – Боррель

Европейский Союз решил подготовить в два раза больше украинских солдат, чем планировалось ранее. Об этом сообщил в Twitter глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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"Миссия военной помощи ЕС EUMAM подготовит дополнительно 15 000 украинских солдат, в результате чего общее количество обученных людей EUMAM достигнет 30 000 человек", – написал Боррель.

Он добавил, что объявил премьер-министру Денису Шмыгалю, что ЕС предоставит 25 миллионов евро на поддержку усилий по разминированию в районах, находящихся под угрозой исчезновения.

СПРАВКА. Цель EUMAM (миссии ЕС по содействию Украине) – укрепление военного потенциала ВСУ. Миссия ЕС уполномочена проводить индивидуальное, коллективное и специализированное обучение военнослужащих в различных местах на территориях государств-членов ЕС. Создана в середине октября 2022 года.

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Наталія Медведєва

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