В Киев едут лидеры ЕС, пообещают помощь и откажут в быстром вступлении в ЕС – Reuters
Сегодня, 2 февраля, в Киев прибудут более 12 высокопоставленных чиновников Евросоюза, которые пообещают дополнительную военную, финансовую и политическую помощь, но откажут в быстром вступлении Украины в ЕС. Об этом сообщает Reuters.
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Как отмечается, это символическая поездка, призванная подчеркнуть поддержку Украины в связи с приближением первой годовщины российского вторжения.
В то же время сообщается, что ЕС настроен разрушить надежды Украины на быстрое получение членства, подчеркнув необходимость дополнительных мер по борьбе с коррупцией и не желая принимать страну, находящуюся в состоянии войны.
По информации Reuters, несмотря на большое восхищение сопротивлением Украины и похвалу за меры по борьбе с коррупцией, ЕС отказывается предложить Киеву ускоренный путь к членству.
Сегодня, по данным Reuters, высокопоставленные члены исполнительной Европейской комиссии ЕС встретятся со своими коллегами в правительстве Украины.
Завтра, 3 февраля, глава комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета ЕС Шарль Мишель встретятся с президентом Владимиром Зеленским.
ОБНОВЛЕНО в 10:00. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сегодня в Украине.
В Twitter фон дер Ляйен и Борреля появились фотографии с вокзала в Киеве.
- В июле 2022 года вице-премьер по вопросам евроинтеграции Стефанишина говорила: Украина рассчитывает, что сможет стать членом ЕС в течение пяти лет.
- Опрос за октябрь 2022 года показывал, что большинство граждан ЕС поддерживали членство Украины и предоставление ей оружия.
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