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Евросоюз предложил ввести санкции против двух дочерей Путина – WSJ

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2022, 00:34
Евросоюз предложил ввести санкции против двух дочерей Путина – WSJ - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)

Двум дочерям российского диктатора Владимира Путина грозят санкции Европейского Союза из-за вторжения в Украину. Об этом сообщает WSJ со ссылкой на дипломатов, знакомых с планами ЕС.

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Как отмечается, введение санкций против дочерей Путина добавит ближайших родственников российского диктатора к растущему списку лиц, подвергшихся санкциям в ответ на вторжение России в Украину.

По информации WSJ, страны-члены ЕС должны одобрить санкции, которые входят в число десятков недавно предложенных адресных запретов на поездки и замораживание активов российских бизнесменов, политиков, чиновников и их семей.

Подчеркивается, что Путин не говорит публично о своей семье. По данным Кремля, у него есть две дочери от бывшей жены Людмилы Путиной. Дочери пары избегают попадать в поле зрения общественности, многие россияне даже не знают, как они выглядят.

Наверняка неизвестно, есть ли у Путина другие дети, и невозможно узнать, были ли дочери, подпадающие под санкции ЕС, теми, кого он публично признает.

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Наталия Медведева
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