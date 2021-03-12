Евросоюз продлил на полгода санкции против России за подрыв суверенитета Украины

Евросоюз продлил на полгода персональные санкции против России за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба Европейского Совета.

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Санкции против 177 человек и 48 организаций продлены до 15 сентября 2021 года. Они включают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление попавшим в санкционный список средств или других экономических ресурсов.

В декабре 2020 года ЕС продлил санкции против России за невыполнение минских соглашений.

9 февраля 2021 года в ЕС заявили о готовности ввести против России "глобальный режим санкций" за нарушение прав человека.

Денис Юдин

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