Евросоюз продлил на полгода санкции против России за подрыв суверенитета Украины
12.03.2021, 15:43
Фото: depositphotos.com
Евросоюз продлил на полгода персональные санкции против России за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба Европейского Совета.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Санкции против 177 человек и 48 организаций продлены до 15 сентября 2021 года. Они включают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление попавшим в санкционный список средств или других экономических ресурсов.
- В декабре 2020 года ЕС продлил санкции против России за невыполнение минских соглашений.
- 9 февраля 2021 года в ЕС заявили о готовности ввести против России "глобальный режим санкций" за нарушение прав человека.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Керівник складу IT
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетологРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии