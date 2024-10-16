Евросоюз проводит первый саммит со странами Персидского залива. Цель – изолировать Россию

Регион Персидского залива находится на перекрестке между Азией, Европой и Африкой. Он играет очень важную роль во многих современных кризисах

Персидский залив ночью (Фото: NASA)

16 октября Евросоюз проводит свой первый саммит со странами Персидского залива, направленный на укрепление связей с государствами этого региона для получения международной поддержки в изоляции России. Об этом сообщает Reuters.

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После полномасштабного вторжения России в Украину ЕС активизировал сотрудничество с разными региональными блоками, включая страны АСЕАН и СЕЛАК.

СПРАВКА АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) – это региональная организация, объединяющая 10 стран Юго-Восточной Азии: Индонезию, Малайзию, Таиланд, Филиппины, Сингапур, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянму и Камбоджу. Она направлена на политическое и экономическое сотрудничество.



СЕЛАК (Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна) — это региональный блок, включающий 33 страны Латинской Америки и Карибского бассейна, направленный на координацию сотрудничества в различных сферах. АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) – это региональная организация, объединяющая 10 стран Юго-Восточной Азии: Индонезию, Малайзию, Таиланд, Филиппины, Сингапур, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянму и Камбоджу. Она направлена на политическое и экономическое сотрудничество.СЕЛАК (Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна) — это региональный блок, включающий 33 страны Латинской Америки и Карибского бассейна, направленный на координацию сотрудничества в различных сферах.

Основная цель саммита с шестью богатыми арабскими государствами в Совете по сотрудничеству арабских государств Персидского залива состоит в том, чтобы сделать отношения более стратегическими, поясняет Reuters.

"Регион Персидского залива находится на перекрестке между Азией, Европой и Африкой. Он играет очень важную роль во многих современных кризисах", – заявил чиновник ЕС.

Партнерство между ЕС и странами Персидского залива будет охватывать торговлю, инвестиции, возобновляемую энергетику, региональную безопасность, а также гражданские вопросы, в том числе визовые режимы. Хотя Брюссель надеется на более жесткую позицию этих стран по отношению к России, полного принятия такой позиции не ожидается.

Переговоры по соглашению о свободной торговле между ЕС и странами Персидского залива приостановлены с 2008 года, однако продолжаются дискуссии о других путях для торгового сотрудничества, в частности, с ОАЭ, которые хотят отдельного торгового пакта с ЕС. Один из запросов стран Персидского залива – упрощение визового режима для их граждан.

4 октября 2024 года заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов высказал LIGA.net мнение, что иранцы "сойдут с ума и начнут блокаду" Персидского залива.

мнение, что иранцы "сойдут с ума и начнут блокаду" Персидского залива. Это будет больно для мировой экономики, для Китая, Саудовской Аравии, ОАЭ. Но это был бы выстрел иранцев "себе в ногу", потому что они зависят от торговли через порты в заливе, и без нефтедолларов ситуация в стране дойдет до коллапса – 25 млн иранцев живут по талонам на еду, заявил он.