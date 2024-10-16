Євросоюз проводить перший саміт з країнами Перської затоки. Мета – ізолювати Росію

Регіон Перської затоки розташований на перехресті між Азією, Європою та Африкою. Він відіграє дуже важливу роль у багатьох сучасних кризах

Перська затока вночі (Фото: NASA)

Євросоюз 16 жовтня проводить свій перший саміт із країнами Перської затоки, спрямований на зміцнення зв'язків із державами цього регіону для отримання міжнародної підтримки в ізоляції Росії. Про це повідомляє Reuters.

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Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС активізував співпрацю з різними регіональними блоками, включно з країнами АСЕАН та СЕЛАК.

ДОВІДКА АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії) — це регіональна організація, яка об'єднує 10 країн Південно-Східної Азії: Індонезію, Малайзію, Таїланд, Філіппіни, Сінгапур, Бруней, В'єтнам, Лаос, М'янму і Камбоджу. Вона спрямована на політичну та економічну співпрацю.



СЕЛАК (Спільнота країн Латинської Америки та Карибського басейну) — це регіональний блок, до якого входять 33 країни Латинської Америки та Карибського басейну, спрямований на координацію співпраці в різних сферах. АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії) — це регіональна організація, яка об'єднує 10 країн Південно-Східної Азії: Індонезію, Малайзію, Таїланд, Філіппіни, Сінгапур, Бруней, В'єтнам, Лаос, М'янму і Камбоджу. Вона спрямована на політичну та економічну співпрацю.СЕЛАК (Спільнота країн Латинської Америки та Карибського басейну) — це регіональний блок, до якого входять 33 країни Латинської Америки та Карибського басейну, спрямований на координацію співпраці в різних сферах.

Основна мета саміту з шістьма багатими арабськими державами в Раді співробітництва арабських держав Перської затоки полягає в тому, щоб зробити відносини більш стратегічними, пояснює Reuters.

"Регіон Перської затоки розташовано на перехресті між Азією, Європою та Африкою. Він відіграє дуже важливу роль у багатьох сучасних кризах", – заявив високопосадовець ЄС.

Партнерство між ЄС та країнами Перської затоки охоплюватиме торгівлю, інвестиції, відновлювану енергетику, регіональну безпеку, а також цивільні питання, зокрема візові режими. Хоча Брюссель сподівається на жорсткішу позицію цих країн щодо Росії, повного прийняття такої позиції не очікується.

Переговори щодо угоди про вільну торгівлю між ЄС та країнами Перської затоки призупинені з 2008 року, однак тривають дискусії про інші шляхи для торгівельної співпраці, зокрема з ОАЕ, які хочуть окремого торгівельного пакту з ЄС. Одним із запитів країн Перської затоки є спрощення візового режиму для їхніх громадян.

4 жовтня 2024 року заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов висловив LIGA.net думку, що іранці "зійдуть з глузду і почнуть блокаду" Перської затоки.

думку, що іранці "зійдуть з глузду і почнуть блокаду" Перської затоки. Це буде боляче для світової економіки, для Китаю, Саудівській Аравії, ОАЕ. Але це був би постріл іранців "собі в ногу", бо вони залежать від торгівлі через порти в затоці, й без нафтодоларів ситуація в країні дійде до колапсу – 25 млн іранців живе за талонами на їжу, заявив він.