Евросоюз срочно рассматривает возможность совместных закупок оружия для Украины – Reuters

Европейский Союз в срочном порядке изучает возможности стран-членов объединиться для закупки боеприпасов для помощи Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов и официальных лиц.

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Ожидается, что министры иностранных дел ЕС обсудят идею совместных закупок 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на встрече в Брюсселе 20 февраля.

Официальные лица и дипломаты ЕС говорят, что совместный подход был бы более эффективным, чем размещение государствами-членами индивидуальных заказов. По их словам, более крупные заказы также помогут промышленности инвестировать в дополнительные мощности.

"Настало время ускорить производство и расширить производство стандартизированных продуктов, в которых Украина отчаянно нуждается", — заявила 18 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Позже фон дер Ляйен сказала, что она уверена, что безотлагательность ситуации убедит членов ЕС отказаться от давнего предпочтения покупать оружие на национальном уровне.

"В этой жестокой войне, которую Россия развязала против Украины, мы видим, что можем свернуть горы", — сказала она.

Она добавила, что совместная покупка оружия может быть аналогична предыдущей закупке ЕС вакцин против COVID-19.

Хотя никаких решений в понедельник не ожидается, европейский дипломат сказал, что объявления, вероятно, будут сделаны в ближайшие дни.

Дипломат добавил, что блок сосредоточен на том, как увеличить производство и как будут финансироваться совместные закупки.

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Наталія Медведєва

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