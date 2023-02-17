Украина уже получила шесть видов оружия победы из семи, самолеты тоже будут – Кулеба

Украина ставила задачу получить для победы семь видов вооружений и уже получила шесть из них. Остались только самолеты, но и они будут, сказал журналистам глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщает Укринформ.

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В разговоре с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности Кулеба сообщил, что сейчас перед Украиной стоит задача не только получить самолеты, но и начать совместное со странами Запада собственное производство оружия.

"Когда началось вторжение, мы понимали, что нам нужно получить семь видов вооружений, чтобы мы могли не только защищаться, но и наступать... Прошло почти 12 месяцев и у нас есть шесть из этих семи видов вооружений. Остались только самолеты", – сказал министр.

Он также пошутил, что эти семь типов вооружений вместе составляют "Большую семерку".

Кулеба не сомневается, что "вопрос с самолетами будет решен", хотя на это может уйти немного больше времени.

5 февраля глава МО Резников заявил, что союзники дадут ВСУ тактическую авиацию, "обсуждается только тип истребителя".

17 февраля Кулеба сказал, что истребители Украине еще не пообещала ни одна страна, но скоро заявят о начале обучения пилотов.

В тот же день президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина должна получить истребители, чтобы отражать угрозу со стороны России.

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Сергій Бережний

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