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Украина уже получила шесть видов оружия победы из семи, самолеты тоже будут – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2023, 22:06
Украина уже получила шесть видов оружия победы из семи, самолеты тоже будут – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (фото – ЕРА)

Украина ставила задачу получить для победы семь видов вооружений и уже получила шесть из них. Остались только самолеты, но и они будут, сказал журналистам глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщает Укринформ

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В разговоре с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности Кулеба сообщил, что сейчас перед Украиной стоит задача не только получить самолеты, но и начать совместное со странами Запада собственное производство оружия.

"Когда началось вторжение, мы понимали, что нам нужно получить семь видов вооружений, чтобы мы могли не только защищаться, но и наступать... Прошло почти 12 месяцев и у нас есть шесть из этих семи видов вооружений. Остались только самолеты", – сказал министр.

Он также пошутил, что эти семь типов вооружений вместе составляют "Большую семерку".

Кулеба не сомневается, что "вопрос с самолетами будет решен", хотя на это может уйти немного больше времени.

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Сергій Бережний
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Мюнхенская конференция по безопасности истребители военная помощь дмитрий кулеба боевые самолеты
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