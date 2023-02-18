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Британия предложит удвоить военную помощь Украине

Цей матеріал також доступний українською
18.02.2023, 06:25
Британия предложит удвоить военную помощь Украине - Фото
Риши Сунак (Фото: ОПУ)

Силы обороны Украины должны быть обеспечены передовыми возможностями по стандартам НАТО, намерен заявить на Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Основные положения его речи в ночь на субботу опубликовали британские медиа.

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"Когда Путин начал эту войну, он поставил на то, что наша решимость пошатнется. Сейчас он делает ставку на то, что у нас сдадут нервы. Но мы доказали, что он ошибся тогда, и докажем, что он ошибается сейчас", – говорится в речи Сунака.

По мнению британского премьер-министра, Украина и украинцы сейчас защищают не только себя, но и безопасность всех государств, поэтому заслуживают большей помощи.

"Мы должны предоставить им передовые возможности, соответствующие стандартам НАТО, необходимые им в будущем. И должны продемонстрировать, что будем оставаться на их стороне, что у нас будет желание и способность помогать им защищать свою страну снова и снова", – говорится в речи.

"На карту в этой войне поставлено гораздо больше, чем безопасность и суверенитет одного государства. Речь идет о безопасности и суверенитете каждого государства. Поскольку вторжение России, ее отвратительные военные преступления и безответственная ядерная риторика являются симптомами более широкой угрозы всему, во что мы верим", – заявил Сунак.

В 2022 году Великобритания пообещала Украине военную помощь на сумму 2,3 млрд фунтов стерлингов, включая танки и другие бронированные машины. Британское правительство планирует не меньше в 2023 году.

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Андрій Водяний
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Великобритания военная помощь риши сунак
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