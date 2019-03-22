Евросоюз требует от России немедленно освободить Гриба: заявление

Павел Гриб (фото - Facebook Игоря Гриба)

Евросоюз ожидает немедленного освобождения украинского политзаключенного Павла Гриба, которого так называемый суд в России приговорил к шести годам колонии общего режима. Об этом сообщает Внешнеполитическая служба ЕС на официальном сайте.

"Европейский союз ожидает немедленного освобождения Гриба и предоставления ему доступа к специальному медицинскому лечению, которого он нуждается", - гласит сообщение.

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Пока Павел Гриб остается в заключении, украинским врачам должны разрешить видеть его в соответствии с решением ЕСПЧ, указывает Евросоюз.

Сегодня, 22 марта, Грибу на судилище в РФ дали шесть лет тюрьмы "за содействие террористической деятельности". Политзаключенный практически сразу объявил голодовку.

МИД Украины считает, что Россия грубо нарушила нормы международного права, похитив Гриба в Беларуси, скрывая его местонахождение, удерживая взаперти в Краснодаре и Ростове-на-Дону, а также отказав ему в неотложной медпомощи. Все свидетельства Гриба о насилии со стороны спецслужб РФ были отброшены судом, который вынес неправомерный приговор, напомнило министерство.