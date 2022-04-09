Евросоюз уже готовит шестой пакет санкций против России – фон дер Ляйен

Европейский Союз уже готовит шестой пакет санкций против России. Об этом написала в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы никогда не сможем возместить жертву украинского народа. Но мы мобилизуем нашу экономическую мощь, чтобы заставить Путина заплатить. Мы ввели жесткие санкции против России и уже готовим 6-й пакет. Россия падет, а Украина идет к европейскому будущему", – написала фон дер Ляйен.

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Президент Еврокомиссии также подтвердила, что ЕС увеличивает на 500 млн евро поддержку Вооруженных сил Украины.

8 апреля Европейский Союз ввел в действие пятый пакет санкций против России за ее войну против Украины.

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Роман Брыль

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