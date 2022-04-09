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Евросоюз уже готовит шестой пакет санкций против России – фон дер Ляйен

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2022, 00:01
Евросоюз уже готовит шестой пакет санкций против России – фон дер Ляйен - Фото
Фото: Ursula von der Leyen/Twitter

Европейский Союз уже готовит шестой пакет санкций против России. Об этом написала в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.  

"Мы никогда не сможем возместить жертву украинского народа. Но мы мобилизуем нашу экономическую мощь, чтобы заставить Путина заплатить. Мы ввели жесткие санкции против России и уже готовим 6-й пакет. Россия падет, а Украина идет к европейскому будущему", – написала фон дер Ляйен. 

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Президент Еврокомиссии также подтвердила, что ЕС увеличивает на 500 млн евро поддержку Вооруженных сил Украины. 

Евросоюз уже готовит шестой пакет санкций против России – фон дер Ляйен

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Роман Брыль
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