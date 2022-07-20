Евросоюз выделил еще 500 млн евро на украинскую армию

Евросоюз, как и анонсировалось, выделил еще 500 млн евро для дальнейшей поддержки украинских военнослужащих. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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Боррель сообщил, что сегодня участвовал в заседании контактной группы по поддержке Украины в формате "Рамштайн".

"Государства-члены ЕС согласились мобилизовать пятый транш военной помощи в размере 500 млн евро для дальнейшей поддержки ВСУ. ЕС остается сосредоточенным и непоколебимым в своей поддержке Украины вместе с партнерами", – заявил глава европейской дипломатии.

Предыдущий пакет военной помощи на 500 млн евро был одобрен в конце мая, общая сумма помощи тогда составляла 2 млрд евро. Теперь суммарная поддержка ЕС украинской армии достигла 2,5 млрд евро.

Сегодня прошла четвертая встреча в формате "Рамштайн" стран, которые помогают Украине в войне против России.

Глава Пентагона Ллойд Остин на открытии встречи объявил, что США поставят Украине еще четыре дальнобойные ракетные системы HIMARS.

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Оксана Житнюк

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