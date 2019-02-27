Евровидение-2019: Суспільне опубликовало пункты договора с MARUV

MARUV (скриншот видео)

UA:Суспільне (НОТУ) опубликовало 10 пунктов договора, из-за неподписания которого певица MARUV не будет представлять Украину на конкурсе Евровидение.

В НОТУ отметили, что "подавляющее большинство" условий договора предусмотрено Европейским союзом вещателей – организатором Евровидения.

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Из опубликованных 10 пунктов контракта два являются собственными условиями UA:Суспільне, не предусмотренными Европейским союзом вещателей (ЕСВ).

При этом в НОТУ четко не указали, по всем ли из этих пунктов возникли разногласия с MARUV, а если не по всем, то по каким именно. Сказано лишь, что опубликованы "те пункты, которые непосредственно касаются обязанностей участника".

Не допускать во время пребывания на сцене и во время видеосъемки любых высказываний, жестов и других действий, не предусмотренных сценарием.

В НОТУ говорят, что это типичное требование ЕСВ.

Участвовать в репетициях, съемках, телевизионных, радиопрограммах, промо-турах, пресс-конференциях, интервью и других мероприятиях, определенных организатором.

Не проводить пресс-конференций и не давать интервью по подготовке и проведению Евровидения без предварительного согласования.

"Это нормальная практика, применяется ежегодно и не удивит никого из специалистов отрасли коммуникаций", - прокомментировали в НОТУ.

Не допускать каких-либо действий, высказываний или проявлений, которые могут иметь политический смысл или могут быть использованы в политическом аспекте

Аполитичность, по информации НОТУ, является правилом ЕСВ.

Не допускать высказываний, которые могут ставить под сомнение вопрос территориальной целостности и обеспечения безопасности Украины

Этот пункт не предусмотрен правилами ЕСВ, его UA:Суспільне внесло в договор по своей инициативе.

"Считаем этот пункт принципиальным и очень важным, ведь представитель Украины на Евровидении - это не просто исполнитель, но и представитель нашей страны на международной арене. Такой представитель не должен наносить вред интересам государства Украина", - сказано в заявлении НОТУ.

Не гастролировать на территории Российской Федерации в период с даты подписания договора и еще 3 месяца после завершения конкурса.

Также собственное условие НОТУ.

"Сейчас законодательство Украины таких ограничений на гастроли в государстве-агрессоре не предусматривает, но Суспільне считает, что такое условие необходимо, ведь есть значительные риски политизации действий участника", - прокомментировали в НОТУ.

"Любые высказывания и публичные действия артиста, включая концерты, могут быть использованы государством-агрессором с целью пропаганды и эскалации агрессии. Общественное не может не считаться с этим фактом, как и не может не принимать соответствующие меры, предусмотрев обязательства в договоре", - добавили в телекомпании.

В НОТУ отдельно отметили, что "не озвучивали никаких требований относительно политических предпочтений певицы или поддержки отдельных политиков".

Подготовить необходимые документы для въезда на территорию страны проведения Евровидения

Нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Евровидении

Передать отдельные права интеллектуальной собственности на конкурсное сочинение и права на материалы, используемые в связи с Евровидением

Стандартное требование ЕСВ.

Уплатить штраф в случае нарушения обязательств или нанесения ущерба.

Ранее UA:Перший заявил, что ОАО Национальная общественная телерадиокомпания Украины и певица MARUV, которая победила в национальном отборе на Евровидение-2019, не пришли к согласию по условиям договора, поэтому певица не будет представлять Украину на конкурсе.

Глава правления НОТУ Зураб Аласания пояснил, что именно пункты о российских гастролях и политических высказываниях участников конкурса вызвали разногласия между MARUV и UA:Перший.

Сама MARUV заявила, что в договор с ОАО Национальная общественная телерадиокомпания Украины были внесены пункты, согласно которым она якобы должна была "выступать с лозунгами" политического характера.