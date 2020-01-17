Ездил в РФ. Украинский футбольный клуб расторг контракт с лидером

Игорь Сикорский (скриншот igorsikorskiy, Instagram)

Один из лидеров Первой лиги "Агробизнес" из Волочиска расторг контракт с нападающим Игорем Сикорским после его поездки в Россию. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Руководство посчитало, что он дискредитировал клуб, и воспользовалось пунктом в контракте, который позволяет разорвать соглашение в одностороннем порядке, если игрок наносит ущерб репутации команды.

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"В это время, когда он в экипировке нашей команды отдыхал в стране-оккупанте, только за один день с передовой переправили девять тяжелораненых бойцов, еще двое погибли", - говорится в сообщении.

В клубе подчеркнули, что поддерживают украинских защитников на Донбассе, и считают поездку Сикорского демонстративной.

Сикорский подписал контракт с "Агробизнесом" в начале сезона 2019/20. В 19 матчах он забил 8 голов и был лучшим бомбардиром своей команды в чемпионате.

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