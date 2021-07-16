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Фантазии перед выборами или угрозы Украине. В Госдепе не верят, что Путин написал статью

Цей матеріал також доступний українською
16.07.2021, 18:34
Фантазии перед выборами или угрозы Украине. В Госдепе не верят, что Путин написал статью - Фото
Джордж Кент (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

И. о. временного поверенного в делах США в Украине Джордж Кент не верит, что президент России Владимир Путин является автором статьи о "единстве русских и украинцев". Об этом он сказал в интервью Новости Донбасса

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"Вы думаете, что он действительно это написал? Я не думаю, что он это написал. Думаю, что это просто отображение его идеологии", – сказал дипломат.

По его словам, он отдает предпочтение мыслям второго президента Украины Леонида Кучмы о том, что "Украина – не Россия". 

Кент считает, что Кремль, публикуя статью, хотел "поделиться фантазиями" с российским населением перед выборами или же просто хотел угрожать украинцам. 

  • 12 июля Кремль выложил большую статью якобы Путина на привычную для его политики тему, что "русские и украинцы – один народ", что такой страны как Украина якобы на самом деле нет, – и c другими тезисами, оправдывающими агрессию России.
  • Президент Владимир Зеленский с иронией отреагировал на публикацию. "Если президент РФ уже начал писать на украинском языке – значит, мы все правильно делаем. В этом направлении я поддерживаю это решение", – сказал он.
  • Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что в подобном ключе историю переписывали и цари Московии, присвоив себе название "Русь", и лидер СССР Иосиф Сталин.

Читайте также: Интервью | Историк Ярослав Грицак о статье Путина: Она невероятно скучная. Но эта статья – сигнал

Станислав Стороженко
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владимир путин пропаганда Джордж Кент
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