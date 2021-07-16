Фантазии перед выборами или угрозы Украине. В Госдепе не верят, что Путин написал статью

И. о. временного поверенного в делах США в Украине Джордж Кент не верит, что президент России Владимир Путин является автором статьи о "единстве русских и украинцев". Об этом он сказал в интервью Новости Донбасса.

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"Вы думаете, что он действительно это написал? Я не думаю, что он это написал. Думаю, что это просто отображение его идеологии", – сказал дипломат.

По его словам, он отдает предпочтение мыслям второго президента Украины Леонида Кучмы о том, что "Украина – не Россия".

Кент считает, что Кремль, публикуя статью, хотел "поделиться фантазиями" с российским населением перед выборами или же просто хотел угрожать украинцам.

12 июля Кремль выложил большую статью якобы Путина на привычную для его политики тему, что "русские и украинцы – один народ", что такой страны как Украина якобы на самом деле нет, – и c другими тезисами, оправдывающими агрессию России.

Президент Владимир Зеленский с иронией отреагировал на публикацию. "Если президент РФ уже начал писать на украинском языке – значит, мы все правильно делаем. В этом направлении я поддерживаю это решение", – сказал он.

Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что в подобном ключе историю переписывали и цари Московии, присвоив себе название "Русь", и лидер СССР Иосиф Сталин.

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Станислав Стороженко

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