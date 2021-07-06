ФБР и НАБУ возобновили меморандум о взаимопонимании

Федеральное бюро расследований США и Национальное антикоррупционное бюро Украины возобновили меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщает в Twitter посольство США в Киеве.

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Подписанный документ позволит продолжить сотрудничество ФБР и НАБУ в делах, касающихся обеих стран.

"Преступность и коррупция имеют транснациональный характер. Правоохранительные органы также должны быть транснациональными", – говорится в сообщении.

Подписанный сегодня меморандум о взаимопонимании стал продолжением сотрудничества, начатого в 2016 году, когда ведомства договорились о помощи друг другу.

Меморандум устанавливает, что правоохранительные органы будут параллельно проводить расследования, связанные с международным отмыванием средств, международными средствами возвращения активов, взяточничеством и коррупцией чиновников Украины.

Благодаря сотрудничеству ФБР и НАБУ, сотрудники управления спецопераций Бюро имели возможность пройти обучение навыкам владения оружием в условиях физических и психологических нагрузок, скорости и меткости стрельбы, тактической подготовке, идентификации реальной цели, определению потенциальной угрозы, принятию грамотных тактических решений в стрессовых ситуациях.

В 2017 году сотрудничество в рамках меморандума о взаимопонимании было продлено на два года.

В августе 2020 года глава НАБУ Артем Сытник упоминал о меморандуме с ФБР в контексте расследования по дела по ПриватБанку и Игорю Коломойскому.

"Единственное, что я могу разгласить – это то, что у нас давно подписан меморандум о сотрудничестве с ФБР. Отдельные люди очень хотели его почитать, даже целый иск был по этому поводу в Окружном административном суде Киева, где просили нас показать этот меморандум некоей общественной организации. Но это решение не вступило в силу", – сказал Сытник, отвечая на вопрос, поступали ли какие-либо запросы США по делу относительно Коломойского.

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Наталия Медведева

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